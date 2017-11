Booking.com sucht Ihren persönlichen #BookingHero

Berlin (ots/PRNewswire) -Booking.com feiert mit einem weltweiten Social-Media-Wettbewerbdie unbekannten Reisehelden. Gewinnen Sie mit Ihrem Helden jeweils25.000 Euro.Denken Sie an Ihr unvergessliches Reiseerlebnis: War es derAngestellte im Hotel, der dafür gesorgt hat, dass beim Heiratsantragalles glatt ablief? Oder war es der Apartmentbesitzer, der sie nochrechtzeitig zum Flughafen gefahren hat, nachdem ihr Taxi nichtauftauchte? Egal wie, hier hat jemand einfach alles dafür gegeben,damit ihre Reise zu etwas Besonderem wird. Erzählen Sie uns von demfantastischen Concierge oder dem fürsorglichen Gastgeber und gewinnenSie mit Ihrer Geschichte 25.000EUR, die Sie auf Booking.com ausgebenkönnen.So geht's: Für die Teilnahme am Wettbewerb nominieren Sie bis zum30. November 2017 Ihren persönlichen Booking Hero. Erzählen Sie unsauf Facebook, Instagram oder Twitter Ihre Geschichte, erwähnen Sieden Namen der Unterkunft auf Booking.com und welchen Beruf Ihr Herohat. Das Ganze markieren Sie mit dem Hashtag #BookingHero und taggen@booking.com.Booking.com wählt drei außergewöhnlichste Geschichten aus, indenen Gastgeber, Hotelangestellte oder Concierges zu wahren Heldengeworden sind. Der Booking Hero sowie der Reisende, der ihn nominierthat, gewinnen jeweils 25.000EUR für Reiseabenteuer auf Booking.com.Der 2. und 3. Helden-Platz, wie auch wieder die jeweiligen Gästeerhalten ein Booking.com-Reiseguthaben von je 5.000EUR.Weitere Informationen zum Wettbewerb: https://news.booking.com/deÜber Booking.com (http://www.booking.com/?aid=354544&utm_source=PR&utm_medium=email_pr&utm_campaign=22_01_2013)Booking.com hat sich seit der Gründung im Jahr 1996 in Amsterdamvon einem kleinen niederländischen Start-Up zu einem der weltweitgrößten E-Commerce-Unternehmen in der Reisebranche entwickelt. DasUnternehmen ist Teil der Priceline Group (Nasdaq: PCLN) undbeschäftigt heute mehr als 15.000 Mitarbeiter in 204 Büros in 70Ländern weltweit. Booking.com investiert in digitale Technologie, dieReisen zu einem einfachen Erlebnis macht.Booking.com bringt Reisende mit der größten Auswahl anUnterkünften zusammen - von Apartments über Ferienhäuser,familiengeführte B&Bs bis hin zu 5-Sterne Luxus-Resorts, Baumhäusernund sogar Iglus. Die Website und die Apps von Booking.com sind inmehr als 40 Sprachen verfügbar, und bieten mehr als 1.5 MillionenUnterkünfte an 120.000 Reisezielen in 229 Ländern und Gebieten aufder ganzen Welt an.Jeden Tag werden mehr als 1.5 Millionen Übernachtungen aufBooking.com gebucht. Egal ob Kunden geschäftlich oder in den Urlaubreisen, sie können die perfekte Unterkunft schnell und einfach überBooking.com buchen, ohne Buchungsgebühren und mit Preisversprechen.Der Kundenservice von Booking.com steht in über 40 Sprachen 24Stunden am Tag zur Verfügung.Pressekontakt:Ketchum PleonMonika GroeweEmail: Booking.com-presse@ketchumpleon.comNewsroom: https://news.booking.com/deOriginal-Content von: Booking.com B.V., übermittelt durch news aktuell