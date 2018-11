Booking Booster 3.0: Ab heute beginnt die Bewerbungsphase

Berlin (ots/PRNewswire) -Zum dritten Mal können sich Startups aus dem nachhaltigenTourismus fürdas Förderprogramm von Booking.com bewerbenAb heute startet der Bewerbungszeitraum für das Förderprogramm"Booking-Booster", das sich an Startups im Bereich des nachhaltigenTourismus wendet. Mit dem Programm möchte die Buchungsplattform zumdritten Mal in Folge Startups auf der ganzen Welt dazu ermutigen,technologiegetriebene Lösungen für nachhaltige Herausforderungen inden verschiedensten Unternehmensbereichen zu erarbeiten und im Rahmendes Wettbewerbs zu präsentieren. Der Gewinner wird von Booking.commit einem Zuschuss aus dem Gesamtbudget des Programms, welches sichauf zwei Millionen beläuft, gefördert."Wir sind beeindruckt von dem erstaunlichen Unternehmergeist derStartups, die in den vergangenen Jahren an unserem Programm BookingBooster teilgenommen haben und freuen uns auf spannende Einreichungenin diesem Jahr", sagt Gillian Tans, Präsident und CEO vonBooking.com.Aus diesem Grund wirft Booking.com im Rahmen der diesjährigenFeierlichkeiten einen Blick auf die bisherigen innovativen Projekteder vergangenen Jahre zurück und widmet sich wichtigen neuenInnovationen aus dem Bereich der Nachhaltigkeit in der Reisebranche.Start-ups, die sich gerne bewerben möchten, erhalten weiterInformationen auf der Seite von Booking Booster(https://booster.bookingcares.com/booster-2019-about) oder imdeutschen Newsroom (https://news.booking.com/de/) von Booking.com.Der Bewerbungszeitraum endet am 2.Dezember.Über Booking.com (https://www.booking.com/):Booking.com bietet Reisenden das weltweit größte Angebot aneinzigarten Unterkünften. Die Booking.com-Webseite und die Apps sindin 43 Sprachen verfügbar, bieten mehr als 28 Millionen gelisteteÜbernachtungsmöglichkeiten an mehr als 143.000 Reisezielen in 230Ländern und Regionen. Täglich werden mehr als 1,5 Millionen Buchungenauf unserer Plattform getätigt. Ob Geschäfts- oder Urlaubsreisen -Gäste können ihre ideale Unterkunft sofort, schnell und einfachbuchen, ohne Buchungsgebühren und mit Preisversprechen. Über unserenKundenservice können Gäste Booking.com rund um die Uhr, sieben Tagedie Woche erreichen und das in 43 Sprachen.Booking.com B.V., gegründet 1996, betreibt Booking.com(TM) und istTeil der Booking.com Holdings (NASDAQ: BKNG). Booking.com beschäftigtinzwischen mehr als 17.000 Angestellte in 198 Büros in 70 Ländernweltweit. Weitere Informationen finden Sie auf Facebook(https://www.facebook.com/pages/Bookingcom),Twitter(https://twitter.com/bookingcom), Google+(https://plus.google.com/+Bookingcom/posts) und Pinterest(https://www.pinterest.com/bookingdotcom/) oder unter www.booking.comBooking.com-presse@ketchumpleon.comPressekontakt:+49-(30)-726-139-747Original-Content von: Booking.com B.V., übermittelt durch news aktuell