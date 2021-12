Booking Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Booking Holdings":

Der Booking-Kurs wird am 22.12.2021, 00:37 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 2208.75 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Internet Einzelhandel".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Booking entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Booking liegt bei einem Wert von 74,96. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (KGV von 75,32) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Booking damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Booking als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 14 Buy, 10 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 2802,86 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 26,9 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 2208,75 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Booking von 2208,75 USD ist mit -4,56 Prozent Entfernung vom GD200 (2314,32 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2356,73 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,28 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Booking-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

