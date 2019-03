Bookatable by Michelin: Online-Reservierungs-Service kauft EasyPreOrders und stellt neuen Commercial Director DACH ein (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

Hamburg (ots) -Bookatable by Michelin, Europas führenderOnline-Reservierungs-Service für Restaurants, startet in seinerHamburger Niederlassung mit einem neuen Commercial Director durch.Philipp Hahn verantwortet ab sofort den strategischen undoperativen Bereich von Bookatable by Michelin in der DACH-Region(Deutschland, Österreich und Schweiz) und wird maßgeblich dazubeitragen, die Distributionsstrategie von Restaurants über diekulinarische Destinations-Plattform Bookatable by Michelin weiter zuentwickeln. Hierzu greift der 46-Jährige auf ein umfangreiches Wissenim Bereich Online-Distribution von Hotels und alternativenUnterkünften bei namenhaften Global Playern wie TrustYou, HRS HotelReservation Service und OPODO Limited zurück.Bookatable by Michelin kauft EasyPreOrdersDie Digitalisierung der Gastronomie ist in vollem Gange.Restaurants und Gäste profitieren von den vereinfachtenReservierungsabläufen über das Internet. Taucht der Gast dann jedochnicht auf, muss das Restaurant mit Umsatzeinbußen rechnen. Aktuellsteigt daher die Nachfrage zur Absicherung gegen No-Shows spürbar,zum Beispiel mittels einer Abfrage der Kreditkartengarantie odereinem Hinweis als "Warnung" bei Nichterscheinen im Zuge derOnline-Reservierung. Hinsichtlich der Planungssicherheit kann alsomithilfe der Digitalisierung eine Verbesserung erzielt werden, umwirtschaftliche Einbußen zu vermeiden. Bookatable by Michelin hatdies erkannt und kaufte daher vor kurzem die britischeVorbestellungs- und Vorauszahlungsplattform EasyPreOrders (EPO)."EPO unterstützt Restaurants hinsichtlich der Handhabung vonNo-Shows und bei großen Gruppen-Reservierungen. Mit der Integrationdieses Tools in das Bookatable-Reservierungs-System sparenGastronomen viel Zeit. Denn durch Vorbestellung, Vorauszahlung undhilfreiche Berichte werden Arbeitsabläufe weiterhin verbessert undvereinfacht, insbesondere bei Veranstaltungen.", erklärt PhilippHahn, Commercial Director DACH."Für den Hospitality & Travel Sektor ist die Online-Distributioneine Selbstverständlichkeit und befindet sich in einem fortwärendenDigitalisierungsprozess. Dies haben diese Brachen der Gastronomiebereits voraus, welche den digitalen Wandel gerade beginnt zuadaptieren.", sagt er weiter.Trend zur Online-Reservierung in der Gastronomie nutzenDas Gästeportal www.bookatable.com/de verzeichnete ein Wachstumvon +23 Prozent zum Vorjahr. Der Trend zur Online-Reservierung hältsomit weiter an.Zu den Kunden von Bookatable by Michelin zählen unter anderem dieGastronomie-Betriebe von Peter Pane, Hans im Glück, Sausalitos unddie Restaurants der Hilton- oder Steigenberger-Hotels sowienamenhafte Sterne-Restaurants wie Tim Raue in Berlin, The Table vonKevin Fehling in Hamburg und das Atelier in München.Die am 26. Februar vom Guide MICHELIN 2019 ausgezeichnetenRestaurants lassen sich außerdem via www.bookatable.com/de mitInspektoren-Bewertung aufrufen.Jedes Restaurant, das mit Bookatable by Michelin arbeitet, hateinen Reservierungskalender auf der eigenen Webseite, auf Facebookund ist zudem auch über einen Instagram-Account online reservierbar.Weiterhin kann ein Tisch über Partner-Portale wie zum BeispielTripAdvisor, Falstaff und das neue Kulinarik-Portal "satt undglücklich" der Süddeutschen Zeitung reserviert werden. Das sindweitere attraktive Vorteile für Restaurant und Gast. Zudem könnenUser auch direkt über Google reservieren. Diese kurze User-Journeyermöglicht dem suchenden Gast, den direkten und einfachen Weg insRestaurant.Besuchen Sie Bookatable by Michelin auf der INTERNORGA 2019 inHamburg: Halle B2. OG. Stand 108.Über Bookatable by MichelinBookatable by Michelin ist Europas größterOnline-Reservierungs-Service und bringt Restaurants und Gästezusammen - einfach, lokal und zu jeder Zeit. Als Partner von über 17500 Restaurants in knapp 40 Ländern, vermittelt Bookatable byMichelin über drei Millionen Gäste pro Monat.Gäste reservieren heute vor allem online und mit dem Smartphone.Auf der Webseite von Bookatable by Michelin und in der App kann mitHilfe des interaktiven Stadtplans und gezielten Filter-Optionen, wieKüchenstil, Beliebtheit oder Preisniveau nach der passenden Lokalitätgesucht werden. User können so rund um die Uhr reservieren, für jedenAnlass und jedes Budget. Wichtige Informationen wie Öffnungszeiten,
Speisekarten, Fotos und authentische Gästebewertungen sind hier zufinden.Für Restaurants ist Bookatable by Michelin ein verlässlicherBusinesspartner, der Gastronomen hilft, ihre Auslastung zu optimierenund ihren Gästen den bestmöglichen Service zu bieten, unter anderemmit starken Kooperationspartnern wie TripAdvisor, Falstaff, HRS unddem neuen Kulinarik-Portal der Süddeutschen Zeitung "satt undglücklich". Weiter unterstützt das Unternehmen mit Beratung undindividuellem Marketing.Neben dem Hauptsitz in London ist Bookatable by Michelin auch mitNiederlassungen in Hamburg und Stockholm vertreten.