Bonus für schlechtes Corona-Abitur - Keine gute Idee

Der Deutsche Hochschulverband fordert nun einen Bonus, falls das Abitur schlechter ausfällt als der Durchschnitt. Für den Abiturjahrgang 2020 dürfe kein Nachteil entstehen. Da ist dem Verband durchaus zuzustimmen. Der Bonus, wie auch immer er in der Praxis aussähe, ist dennoch keine gute Idee. Denn er könnte sich erst recht als Nachteil erweisen. Dann nämlich, wenn jeder, der in diesem Jahr die allgemeine Hochschulreife erworben hat, als jemand abgestempelt würde, der "nur ein Corona-Abitur" hat. Und das, obwohl Bildungsexperten ohnehin schon seit Jahren beklagen, der Abschluss sei in vielen Ländern deutlich zu billig zu haben.