Bonial feiert 10-jähriges Jubiläum und zeigt die Zukunft der lokalen Angebotskommunikation auf der DMEXCO

Berlin (ots) - Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Dasdurch die Marken kaufDA (www.kaufda.de) und MeinProspekt(www.meinprospekt.de) bekannte Unternehmen Bonial wird zehn undfeiert den Auftakt ins Jubiläumsjahr auf der dmexco. Der Marktführerfür lokales Shopping in Deutschland läutet dort mit der hauseigenenAI-Technologie das nächste Kapitel im Drive-to-Store Marketing ein.Auf der Digitalmesse stellt Bonial vom 12.- 13. September die Zukunftder lokalen Angebotskommunikation oder neueDrive2Store-Marketing-Lösungen für den Einzelhandel vor.Mass Marketing und die "one size fits all"-Werbekommunikationverlieren zunehmend an Wirkung. Moderne Verbraucher erwartenindividuelle und vor allem relevante Angebote, die auf ihreBedürfnisse zugeschnitten sind. Um diesen Ansprüchen gerecht zuwerden, sorgt Bonial mit datengetriebener und personalisierterAussteuerung neuer Angebotsformate dafür, dass sich die Händlerbesser gegenüber Onlineangeboten positionieren können, dieVerbraucher zielgerichteter erreichen und so stärkere Geschäfts- undMarketingergebnisse einfahren.Diese Weiterentwicklungen sind das Resultat aus zehn JahrenErfahrung als First Mover und klarer Marktführer im deutschen Driveto Store Retail Marketing, der Partnerschaft mit mehr als 1500Händlern und 10 Millionen erreichten Verbrauchern monatlich allein inDeutschland. Denn im Sinne des Mottos der dmexco, "Take C.A.R.E",stehen die vier Schlüsselbegriffe Curiosity, Action, Responsibiltyund Experience auch für zentrale Pfeiler in der BonialErfolgsgeschichte. Was in der Küche einer Studenten-WG mit derDigitalisierung von Prospekten begann hat sich in 10 Jahren zuEuropas führendem Drive-to-Store-Unternehmen entwickelt. So wieBonial den Kinderschuhen entwachsen ist, hilft das Unternehmen jetztauch dem Einzelhandel die Hürden des Hineinwachsens in die digitaleZukunft zu meistern.Am Mittwoch, den 12. sowie am Donnerstag, den 13. September 2018ist das Team von Bonial.com in Köln auf der dmexco und stellt dasneue Full-Service-Angebot vor. Der Messestand von Bonial.com befindetsich in Halle 6 / B039 C038.