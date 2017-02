Chicago/San Francisco/Berlin (ots) -- Strategische Ergänzung für eine ganzheitliche Customer Journey- Wertvoller Know-how-Transfer für den deutschen Markt mit kaufDA undMeinProspekt- Übernahme verdoppelt Bonials Nutzerbasis in den USABonial.com (www.bonial.com), Teil der Axel Springer SE, expandiertweiter und gibt heute die Übernahme von Out of Milk bekannt, derführenden Einkaufslisten-App in den USA und Kanada mit nahezu zehnMillionen Downloads, die auch global eine starke Nutzerschaft hat.Die Akquisition der rasant wachsenden mobilen Plattform Out ofMilk unterstützt Bonial.com in seinem Ziel, den stationärenEinzelhandel, Markenhersteller und Shopper zu jedem Zeitpunkt derCustomer Journey zu verbinden. Der Kauf verdoppelt die Zahl derNutzer der Erfolgs-App Retale nahezu. Die Axel Springer-Tochterrealisiert damit ihre Ankündigung des Vorjahres, die Nutzerbasisihrer US-Marke maßgeblich zu vergrößern und die Reichweite starkauszubauen.Out of Milk hat einen führenden und rasant wachsendenEinkaufslisten-Service aufgebaut, mit dem Shopper mühelosdetaillierte Einkaufslisten erstellen, verwalten und teilen können.So wurden für die USA folgende Kennzahlen veröffentlicht:- Anhaltend starkes Wachstum mit derzeit 10 Millionen Downloads- 25 Millionen erstellte Einkaufslisten seit dem Start in 2011- Zielgruppe aus sehr loyalen und hoch-aktiven Offline-Shoppern- 200.000 Rezensionen und weit überdurchschnittliche Bewertung von4,6 Punkten im Google Play StoreChristan Gaiser, CEO und Gründer Bonial.com: "Bonial übernimmt mitOut of Milk einen international erfolgreichen Einkaufsbegleitermit überdurchnittlichen Beliebtheitswerten bei mobilen Shoppern.Händler müssen heute interessierte Offline-Shopper zu jedem Zeitpunktder Customer Journey erreichen. Out of Milk adressiert einen sehrwichtigen Teil des Einkaufszyklus. Die Kombination beider Marken wirddazu beitragen, Wachstum und Engagement unserer Nutzer zubeschleunigen. Auch für unsere deutschen Marken kaufDA undMeinProspekt gewinnen wir mit der Übernahme wertvolle Kompetenzhinzu."Bonial.com fördert die Verbindung von stationärem Einzelhandel,Markenherstellern und Offline-Shoppern. Das in Deutschland gegründeteUnternehmen ist in elf Ländern vertreten und seit dem Jahr 2013 mitder Marke Retale auf dem US-Markt aktiv. 25 Millionen aktive Nutzerweltweit entdecken mit den Apps von Bonial.com aktuelle Angebote,bevor sie ihre Lieblingsgeschäfte vor Ort besuchen. 5.200 derweltweit führenden Einzelhändler und Markenhersteller mit 1,4Millionen Filialen weltweit nutzen derzeit die Plattformen vonBonial, darunter JCPenney, Target, Macy's.Hochauflösendes Bildmaterial zur honorarfreien Nutzung unter:http://bit.ly/OutofMilk_MediengalerieÜber Bonial.comBonial.com gehört zur Axel Springer SE, dem führenden digitalenVerlag in Europa. Das Unternehmen bietet seit dem Start von kaufDA imJahr 2008 professionelle Lösungen für den stationären Einzelhandel imBereich Location-based Services und definiert als Innovationstreiberdie Zukunft der digitalen Handelswerbung. Mit 8 Millionen Nutzern proMonat in Deutschland zeigt Bonial.com wie wichtig es modernenKonsumenten ist, sich mit dem Smartphone über Angebote desstationären Einzelhandels zu informieren und sich inspirieren zulassen, bevor sie ihre Lieblingsgeschäfte vor Ort besuchen.Bonial.com erreicht mit seinen mobilen Apps und Webseiten weltweitVerbraucher in 11 Märkten: den USA, Deutschland, Frankreich, Spanien,Schweden, Dänemark, Norwegen, Brasilien, Mexiko, Kolumbien und Chile.Mit weltweit mehr als 25 Millionen Nutzern pro Monat verfügtBonial.com über die größte Reichweiten-Kombination seines Segmentsund hat sich zum global führenden Netzwerk entwickelt. Der deutscheGründer Christian Gaiser steht als CEO an der Spitze von Bonial.com.Pressekontakt:Bonial International GmbHUnternehmenskommunikationDenise SchoenherrWarschauer Straße 70AD-10243 BerlinTel.: +49 (0)30-609 89 60-66Fax: +49 (0)30-609 89 60-99E-Mail: media@bonial.comURLs: www.kaufda.de, www.bonial.comEdelmanergoTanja SchürmannPelkovenstraße 147D-80992 MünchenTel.: +49 (0)89-41 301- 709Fax: +49 (0)89-41 301- 700E-Mail: kaufda@edelman.comURL: www.edelman.com/deOriginal-Content von: kaufDA, übermittelt durch news aktuell