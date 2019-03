Bonanza Creek Energy: Unmöglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Bonanza Creek Energy":

Am 29.03.2019, 04:12 Uhr notiert die Aktie Bonanza Creek Energy an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 21,85 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Nach einem bewährten Schema haben wir Bonanza Creek Energy auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Bonanza Creek Energy-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bonanza Creek Energy vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 38,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (21,75 USD) ausgehend um 77,01 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Bonanza Creek Energy von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Bonanza Creek Energy von 21,75 USD ist mit -22,68 Prozent Entfernung vom GD200 (28,13 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 23,04 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,6 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Bonanza Creek Energy-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Bonanza Creek Energy damit 92,86 Prozent unter dem Durchschnitt (73,16 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 73,16 Prozent. Bonanza Creek Energy liegt aktuell 92,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".