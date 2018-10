Bon Jovi Konzert in Sønderborg an der Flensburger Förde am 11. Juni 2019 / Eine der bekanntesten Rockbands gibt erstes Konzert auf Dänemarks neuem Open Air Gelände an der deutsch-dänischen Grenze

Sønderborg (ots) - Stars wie Eric Clapton, Roger Waters, EltonJohn, Sting, BB King und Mark Knopfler sind bereits in Sønderborgaufgetreten - doch nun erwartet die Gäste das größte Konzert, dasjemals in Sønderborg auf die Beine gestellt wurde. Den Veranstalternist es gelungen, die Rockband Bon Jovi im Rahmen ihrer "This House IsNot For Sale"-Tournee - der ersten seit sechs Jahren - in diedeutsch-dänische Grenzregion zu locken. Zusammen mit Def Leppard als"Very Special Guest" wird Bon Jovi am 11. Juni 2019 das neueKonzertgelände nördlich von Sønderborg, Slagmarken, einweihen. DasVeranstaltungsgelände befindet sich in naturschöner Umgebung direktam Alsensund an der Nordgrenze der Stadt Sønderborg. Dank einerdirekten Autobahnanbindung dauert die Anfahrt ab derdeutsch-dänischen Grenze nur etwa eine halbe Stunde.Mehrere tausend ausverkaufte Konzerte sprechen für sich: Mit BonJovi steht ein unvergesslicher Abend bevor"Es gibt nichts Tolleres als all diese Openair-Konzerte fürTausende von Fans zu spielen. Wir freuen uns unheimlich darauf, Euchalle zu sehen", sagt Jon Bon Jovi. Bon Jovi schaut zurück auf einerfolgreiches Jahr 2018, das unter anderem die Aufnahme in die "RockAnd Roll Hall Of Fame" mit sich geführt hat. Die Europatournee "ThisHouse Is Not For Sale" folgt auf eine fantastische Tour durch die USAsowie Kanada, Argentinien und Chile. "Diese riesengroßen Konzerte mitZehntausenden von Fans, die an einem Ort versammelt sind, das istdas, was wir gut können", sagt Jon Bon Jovi.Der Erfolg des neuesten Albums This House Is Not For Sale, dasweltweit Top-Platzierungen in den Charts verzeichnen konnte, ist derHöhepunkt einer der turbulentesten Perioden in der 35-jährigenBandgeschichte. 2016 in einer Zeit herausgebracht, in der die Bandviele Intimkonzerte spielte, läutet es eine ganz neue musikalischeÄra ein. Die Band hat sich seit ihrer letzten Welttournee, der 2013er"Because We Can World Tour", weiterentwickelt und besteht heute nebenJon Bon Jovi aus den ursprünglichen Bon Jovi-Mitgliedern David Bryanund Tico Torres sowie dem Bassisten Hugh McDonald, dem Co-Produzentenund Co-Songwriter John Shanks, dem Multiinstrumentalisten EverettBradley und Lead-Gitarrist Phil X, der auf der 2013er-Tournee einTeil der Band wurde."Wir sind zu einem neuen und jüngeren Bon Jovi geworden", erzähltJon. "Eine deutlich stärkere Besetzung, die Abend für Abend Vollgasgibt. Wir klingen besser als je zuvor und genießen jeden Augenblick.Wir kommen als starke Band auf die Bühne, wo wir einander ergänzenund eins werden mit dem Publikum. Wir haben einfach die Zeit unseresLebens!". Schwerpunkt dieser Tournee ist das große Repertoire anSongs, das Bon Jovi zu über 130 Millionen verkaufter Plattenverholfen hat. So stehen der Band bei jedem Konzert 95 Songs zurAuswahl. Hierzu zählen Klassiker wie "You Give Love A Bad Name","It's My Life", "Wanted Dead Or Alive", "Bad Medicine", "Who Says YouCan't Go Home", "Keep the Faith", "Always", "Have A Nice Day" und"Livin' On A Prayer".Ticketpreise: Sitzplatz 975,- DKK (ca. 130 EUR) / Golden CircleStehplatz 975,- DKK (ca. 130 EUR) / Stehplatz 710 DKK (ca. 95 EUR).Die Preise verstehen sich exklusive Ticketgebühr.Der Ticketverkauf startet am Freitag, d. 2. November 2018 um 10:00Uhr via ticketmaster.dk. Das Konzert wird in Kooperation mit "Kulturi Syd" veranstaltet.Weitere Informationen zum Konzert, der Anfahrt,Übernachtungsmöglichkeiten und Parkplätzen aufwww.Bonjovi2019.dkTHIS HOUSE IS NOT FOR SALE 2019 EUROPEAN TOUR DATESMai 201931. - Russland - Moskau, Luzhniki StadiumJuni 201902. - Estland - Tallinn, Song Festival Grounds05. - Schweden - Stockholm, Tele2 Arena08. - Norwegen - Stavanger, Viking Stadium11. - Dänemark - Sønderborg, Slagmarken13. - Holland - Nijmegen, Goffertpark15. - Irland - Dublin, RDS Stadium19. - UK - Liverpool, Anfield21. - UK - London, Wembley Stadium23. - UK - Coventry, Ricoh ArenaJuli 201903. - Deutschland - Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena05. - Deutschland - München, Olympiastadion07. - Spanien - Madrid, Wanda Metropolitano Stadium10. - Schweiz - Zürich, Stadion Letzigrund12. - Polen - Warschau, PGE Narodowy14. - Belgien - Werchter, TW Classic17. - Österreich - Wien, Ernst-Happel Stadion19. - Österreich - Klagenfurt, Wörthersee Stadion21. - Rumänien - Bukarest - Piata ConstitutieiÜber BON JOVI:Die glanzvolle Karriere, die 1983 begann, dauert bereits mehr als35 Jahre an. Inzwischen hat sich Bon Jovi einen Top-Platz in derinternationalen Rockelite erspielt. Mit dem Verkauf von weltweit über130 Millionen Alben, mehr als 2.800 Konzerten in 50 Ländern und über35 Millionen Fans ist Bon Jovi der Inbegriff des Rocks.Die "Because We Can"-Tournee war 2013 die finanziellerfolgreichste aller Konzerttouren. Zuvor waren die "LostHighway"-Tournee und die "The Circle Tour" mit einem Umsatz vonjeweils 210,6 und 201 Millionen US-Dollar bereits zu den weltweiterfolgreichsten Touren 2008 und 2010 gekürt worden. Nach einerAbstimmung im April 2018 wurde Bon Jovi dank über einer MillionenStimmen ihrer Fans in "The Rock And Roll Hall Of Fame" aufgenommen.Weitere Informationen zur Band auf www.bonjovi.com.