BonTerra Resources: Die Bullen übernehmen

Von vielen Investoren war in Anbetracht der letzten Anstiege bereits eine Korrektur vermutet worden. Nun stieg die Aktie von BonTerra Resources am Donnerstag erneut deutlich. An der heimischen Börse in Kanada lag der Gewinn bei immerhin 4,17 Prozent auf 0,3750 CAD. Am europäischen Markt konnten allein in dieser Woche bereits Gewinne von mehr als 13 Prozent eingefahren werden, die bei den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.