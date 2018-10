BonTerra Resources Aktie: Das riecht nach Seitwärtskurs!

Kaum etwas Neues gibt es dieser Tage über BonTerra Resources zu berichten. Das Fehlen von Nachrichten macht sich auch an der Börse bemerkbar. Die Aktie von BonTerra Resources lässt klare Signale vermissen und bewegt sich stattdessen in einem recht engen Kanal zwischen 0,25 Euro und 0,27 Euro seitwärts. Daran ändert sich auch im morgendlichen Handel am Freitag bisher nichts.

Ein Beitrag von Robert Sasse.