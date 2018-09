BonTerra Resources Aktie: Was ist hier los?

Bei der Aktie von BonTerra Resources kam es am Freitag zu einem überraschend großen Handelsvolumen. Irgendjemand hat sich schon im morgendlichen Handel mit etwa 12 Millionen Aktien eingedeckt und damit den Kurs um 22 Prozent in die Höhe katapultiert. Wer genau derzeit ein solch großes Interesse an den Aktien hat, darüber lässt sich derzeit nur spekulieren.

Ein Beitrag von Robert Sasse.