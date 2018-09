BonTerra Resources Aktie: Volltreffer!

Mit neuen Messergebnissen kann BonTerra Resources am Montag an der Aktie voll und ganz überzeugen. Bei einem derzeit stattfindenden Bohrprogramm in Quebec konnte ein Goldgehalt von 29,6 Gramm pro Tonne Gestein über drei Meter festgestellt werden. Dieser Wert hat es in sich, denn schon ab 5 Gramm Gold pro Tonne Gestein gilt ein Abbau als profitabel.

Ein Beitrag von Robert Sasse.