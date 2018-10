BonTerra Resources Aktie: Geht da noch was?

Am Freitag konnte die Aktie von BonTerra Resources zwar nur langsam, dafür aber stetig an Wert zulegen. Per Wochenschlusskurs erreichte das Papier nach Zugewinnen von 0,37 Prozent einen Wert von 0,27 Euro. Zuletzt konnte dieses Niveau Ende September erreicht werden und es könnte sich hier ein wichtiger Widerstand ausgebildet haben.

Bleiben die Bullen weiter am Ball und treiben die Kurse in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.