BonTerra Resources: Abwärtstrend hält an

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie von BonTerra Resources erlaubte zuletzt nur Gewinne, wenn dabei Short-Optionen zum Einsatz kamen. Zu deutlich fielen die Verluste in den vergangenen Wochen aus. Die aktuell laufenden Projekte scheinen zwar aussichtsreich, doch die ersehnten Vorkommen ließen sich bislang noch nicht eindeutig mit Zahlen untermauern. An der Börse blieben die Anleger aus diesem Grund auch am Mittwoch zurückhaltend.

BonTerra Resources: Ein Minus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.