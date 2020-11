BonCulina gewinnt die BLF Gruppe als strategischen Partner

Erkrath (ots) - Der Catering-Dienstleister BonCulina hat nur wenige Wochen nach seinem Markteintritt in Deutschland einen starken Distributions-Partner gewinnen können: Die BLF Gruppe, führender Spezialist für Lebensmittel, Großküchentechnik und Branchenlösungen in Deutschland, hat sich für BonCulina als Zulieferer für TK-Fertigmenüs entschieden - und wird ab sofort exklusiver Vertriebspartner im deutschen Markt sein."Wir blicken bereits auf eine lange, erfolgreiche Tradition im Angebot von Lebensmitteln zurück. Mit BonCulina als Partner können wir nun auch hochwertige Fertigmahlzeiten anbieten und somit unser Sortiment komplettieren", sagt der geschäftsführende BLF-Gesellschafter Volker Bleckmann. Er leitet das 1929 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Velbert gemeinsam mit Detlev Dorendorf.Die Vorteile für diese strategische und somit langfristig angelegte Partnerschaft lagen auch für den Geschäftsführer von BonCulina, Stefan Pieper, auf der Hand: "Unser Fokus liegt auf Kunden in der Systemgastronomie, wo meist große Mengen abgefragt werden. Wir haben jedoch realisiert, dass auch kleinere Strukturen wie z. B. christliche Krankenhäuser und Altenheime einen Bedarf haben, den wir decken können. Die etablierte BLF Gruppe ermöglicht uns Zugang zu diesen Häusern, das ist eine große Chance für uns."BonCulina bietet dabei Lösungen, die der Betriebsweise der Einrichtungen optimal entgegenkommen. Gerade kleinere Häuser engagieren Köche oftmals nur an Werktagen. Mit den Angeboten von BonCulina können sie auch am Wochenende einfach und kosteneffizient warme Gerichte anbieten. Die patentierte Torus-Pak®-Technologie ist dabei ein zentraler Baustein - und ermöglicht es, professionell angerichtete Menüs schnell und hygienisch zu servieren. Die Einrichtungen erlangen somit ein Maximum an Flexibilität und schonen gleichzeitig ihre Ressourcen.BonCulina steht für eine breite Palette hochwertiger und internationaler Rezepturen. Dank des umfangreichen Spezialkost-Angebotes kann zudem auf individuelle Ernährungsbedürfnisse eingegangen werden. Über 100 Gerichte von BonCulina wird die BLF Gruppe in ihr Portfolio aufnehmen. "Somit können wir unseren Kunden eine große Vielfalt an Fertiggerichten anbieten. Die Reaktion unserer bestehenden Kunden ist äußerst positiv und wir sind zuversichtlich, auch viele Neukunden überzeugen zu können", unterstreicht Detlev Dorendorf.Die an verschiedenen Standorten in Deutschland agierende BLF Gruppe führt insgesamt über 16.000 Artikel. Täglich werden rund 1.500 Kunden aus dem Vollsortiment beliefert. "Wir freuen uns sehr, künftig mit unseren Produkten das Angebotsspektrum der renommierten BLF Gruppe zu ergänzen", erklärt Stefan Pieper. "So erreichen wir noch einen deutlich größeren Kreis an Kunden, die wir mit unserem Mahlzeiten-Konzept bei ihrer täglichen Arbeit passgenau unterstützen können."Über BonCulinaBonCulina ist ein internationales Catering-Serviceunternehmen, das einen durchweg "frischen" Ansatz bietet. Zu den Grundprinzipien von BonCulina gehören die Verarbeitung hochwertiger Lebensmittel und eine große, ernährungswissenschaftlich anerkannte Menüvielfalt. Diese umfasst auch spezialisierte Gerichte wie vegane, vegetarische und kindgerechte sowie Gelkost-Gerichte für Dysphagiepatienten.Ein zentrales Versprechen des Unternehmens ist es, Lebensmittelabfälle zu minimieren und sich sozial zu engagieren. Deshalb fließt ein Teil seiner Gewinne in das CSR-Programm "A Meal for a Meal": Für eine an Kunden verkaufte Mahlzeit finanziert BonCulina eine Mahlzeit in einer Partnerschule in Uganda.BonCulina bietet eine Reihe von Optionen im "Foodservice"-Sektor und beliefert Betriebsrestaurants in Unternehmen und Industriestätten, Alten- und Pflegeheimen, Schulen, Gesundheitseinrichtungen u.v.m.Weitere Informationen unter www.bonculina.com (http://www.bonculina.com/) sowie www.amealforameal.com (http://www.amealforameal.com/)Pressekontakt:Jessika Maria RauchPR-Beauftragte BonCulinapr@bonculina.comTelefon: +49 170 3079810Original-Content von: BonCulina, übermittelt durch news aktuell