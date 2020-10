“Bombenstimmung” an den Märkten

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Liebe Leser,

heute morgen, am Dienstag, sind die Kurse an den Börsen wieder etwas stabiler als am gestrigen Abend. Dennoch verschärft sich die Stimmung an den Märkten eindeutig. Die Werte sind gerade im Nebenwerte-Bereich deutlich abwärts gerutscht. Nun dürfte sich die Angst vor dem nächsten Corona-Paket breit machen. Nahezu alle Segmente waren bereits im März vergangenen Jahres betroffen und erholten sich schnell. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



