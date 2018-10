Bombenfund bei den Clintons

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Am Privatwohnsitz von Bill und Hillary Clinton soll ein Sprengsatz gefunden worden sein. Das berichteten am Mittwoch zahlreiche US-Medien. Das Haus der Clintons liegt in einem Vorort von New York City.

Weitere Details und Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Bill Clinton war von 1993 bis 2001 der 42. Präsident der Vereinigten Staaten. Hillary Clinton war unter Barack Obama Außenministerin, 2016 trat sie bei der US-Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump an und verlor. Beide Clintons gehören der Demokratischen Partei an.

Foto: über dts Nachrichtenagentur