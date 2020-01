Bombenentschärfung im Kieler Hafen: NDR Landesfunkhaus wird evakuiert - Programme senden weiter

Kiel (ots) - Die Entschärfung einer 500 Pfund schweren Fliegerbombe am KielerOstufer beschäftigt den NDR am Mittwoch, 15. Januar, nicht nur im Programm: DasNDR Landesfunkhaus muss evakuiert werden. Die Gebäude liegen in der KielerAltstadt und somit im Evakuierungsgebiet.Am Programm ändert sich nichts: Das Radioprogramm NDR 1 Welle Nord wird für dieDauer der Evakuierung aus dem Studio im Kieler Landeshaus am Düsternbrooker Wegsenden.Die Redaktion des TV-Landesprogramms "Schleswig-Holstein Magazins" hofft, amAbend wie gewohnt aus dem NDR Studio Am Schlossplatz senden zu können. Falls dasnicht möglich sein sollte, wird es um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen eineAußenübertragung ebenfalls vom Landeshaus geben.NDR Landesfunkhausdirektor Volker Thormählen: "Vielleicht klingt es etwas andersoder sieht etwas anders aus als sonst - aber wir arbeiten mit Hochdruck daran,die Menschen in Schleswig-Holstein wie gewohnt mit regionalen Informationen zuversorgen."Online auf www.NDR.de/sh gibt es weitere Infos zur Evakuierung des NDR und auchzur Bombenentschärfung im Kieler Hafen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PleßmannTel.: 040/4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4491996OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell