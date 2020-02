Bombardier steigt bei Mittelstreckenjet Airbus A220 aus

Weitere Suchergebnisse zu "Bombardier":

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der kanadische Bombardier-Konzern steigt angesichts großer Finanznot bei seinem letzten großen Flugzeugprogramm aus.



Der europäische Flugzeugbauer Airbus und die Regierung der kanadischen Provinz Québec kaufen dem kanadischen Konzern seine verbliebenen Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen für den Mittelstreckenjet A220 ab, wie Airbus am Donnerstag in Toulouse mitteilte.

Airbus baut seinen Anteil an der Gesellschaft damit von gut 50 auf 75 Prozent aus und bezahlt Bombardier dafür 591 Millionen US-Dollar (543 Mio Euro). Québec stockt seinen Anteil von ursprünglich 19 auf 25 Prozent auf, ohne dafür weiteres Geld zu bezahlen. Bombardier hatte das Flugzeug ursprünglich unter dem Namen C-Serie entwickelt und sich dabei finanziell verhoben. Mitte 2018 war Airbus als Retter bei dem Projekt eingestiegen. Das Flugzeug wird seither unter dem Namen Airbus A220 vermarktet./stw/stk