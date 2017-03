Bombardier: Zurück zum alten Ruhm?

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten die Nachrichten zu Bombardier die Gemüter der Anleger. Denn dass es bei dem Flugzeugbauer wieder aufwärts geht ist unverkennbar. Thomas Liebigman hat sich letzte Woche einmal genauer angeschaut was es mit dem Unternehmen derzeit auf sich hat:

Aufschwung! Vor rund einem Jahr konnte man eine Bombardier-Aktie noch für etwa 1 Dollar pro Aktie erwerben, heute kostet sie schon wieder 2,50 Dollar. Es geht wieder aufwärts!

Der alte Glanz! Vor fünf Jahren wurde Bombardier allerdings für mehr als 4 Dollar pro Aktie gehandelt, Mitte 2008 wurden noch 8 US-Dollar fällig und in 2000-2001 haben die Aktien mehr als 20 Dollar gekostet.

Trendumschwung? Nun stellt sich die Frage, ob Bombardier wieder zu altem Glanz zurückkehren kann. Schließlich gab es letztes Jahr positive Entwicklungen, während Bombardier für 2015 noch eine katastrophale Bilanz vorlegte.

Die Erfolge! Das Unternehmen konnte ordentlich Aufträge für sein CSeries-Programm einheimsen, unter anderem für Air Canada und Delta Air Lines, und Bombardiers anfängliches Ziel von 300 Flugzeugen wurde sogar übertroffen.

Das macht Mut! Auch die finanzielle Unterstützung durch die kanadische Regierung baut erneutes Vertrauen auf, auch bei den Anlegern.

Kann sich Bombardier zu alten Höhen aufschwingen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.