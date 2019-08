Bombardier: Und sie kennen kein Erbarmen!

Im kanadischen Quebec erlebt die regionale Wirtschaft gerade den größten Höhenflug aller Zeiten – nur der dort beheimatete Flugzeugbauer Bombardier schaut bedröppelt in die Röhre, was sich unschwer am Aktienkurs ablesen lässt. Als die Zugsparte zu Beginn des Monats einen milliardenschweren Auftrag in Ägypten ergattern konnte, keimte kurzfristig Hoffnung auf. Doch die Fonds zogen sich dessen ungeachtet in Scharen aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung