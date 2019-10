Bombardier Transportation wählt Leclanché SA als bevorzugten weltweiten Anbieter von Batteriesystemen zum Antrieb des Bahntransports

Nach der anstehenden Lieferung der Vorführ-Batteriesysteme zurersten Demonstration wird Leclanché durch den Vertrag zumausgewählten Lieferanten für ein potenzielles Geschäftsvolumen vonmehr als 100 Millionen EUR über die nächsten fünf Jahre und wirdBatteriesysteme für rund zehn verschiedene Bahnprojektebereitstellen.Yverdon-Les-Bains, Schweiz, und Dallas (ots/PRNewswire) -Bombardier Transportation, der Anbieter von Mobilitätslösungen, hateine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/MOU) mitLeclanché unterzeichnet, einem der weltweit führenden Anbieter vonEnergiespeichersystemen für die Transportbranche. BombardierTransportation wird Leclanchés branchenführende, aus 100 %europäischer Fertigung stammende Zellen (GNMC & LTO), Modul- undPack-Technologie in seinem umfangreichen Portfolio von Zügeneinsetzen. Die Kooperation zwischen Leclanché und Bombardier wird dieAbhängigkeit der Branche von Dieselmotoren verringern undletztendlich zu einer anschließenden Reduzierung vonTreibhausgasemissionen durch den Schienenverkehr führen.Diese Partnerschaft wird ebenfalls den Wechsel vonBlei-Säure-Batterien zu Lithium-Ionen-Zellen beschleunigen, die einesaubere, umweltfreundliche und nachhaltige Technologie sind. DieBatteriesysteme der neuesten Generation von Leclanché bieten bessereDichte, Effizienz und längere Lebensdauer, was niedrigere Betriebs-und Wartungskosten für die Endnutzer bedeutet.Aufgrund der Vorteile der Lithium-Ionen-Batterien wird lautEinschätzungen erwartet, dass Lithium-Ionen-Batteriesysteme dengrößten Anteil des Batteriemarkts für Züge bis zum Jahr 2025einnehmen werden. Unabhängige Studien prognostizieren, dass sich dieNachfrage nach Batteriekapazität für Schienenfahrzeuge vom heutigenZeitpunkt bis 2025 um 400 % erhöhen wird.Frédéric Hendrick, Leiter für Module Center Energy & Motion beiBombardier Transportation, sagte: "Leclanchés Fähigkeit, diekomplette Wertschöpfungskette abzudecken und die führendenBatteriezellentechnologien anzubieten - von Design und Produktion derLithiumzellen in Europa bis hin zu vollständigen Batteriesystemen fürBahnanwendungen, in Verbindung mit unserer Antriebstechnologie -,macht uns gemeinsam zu den Branchenführern beiElektrifizierungslösungen, die für geringere betriebliche Ausgabensorgen und ökologische Nachhaltigkeit für alle Zugtypen ermöglichenwerden."Anil Srivastava, CEO von Leclanché, sagte: "Leclanché ist sehrzufrieden, den Status als bevorzugter Lieferant von BombardierTransportation, einem der weltweit führenden Anbieter vonMobilitätslösungen für den Bahnverkehr, erreicht zu haben. Wir freuenuns auf die Zusammenarbeit mit Bombardier, um die Batteriesysteme vonLeclanché zu entwickeln und bereitzustellen, die nachhaltige,vernetzte und emissionsfreie Lösungen für den Schienenverkehrssektorliefern."Diese wichtige Partnerschaft ergänzt das zukunftsträchtigePortfolio Leclanchés mit Aufträgen aus dem gesamtene-Transport-Sektor, die dazu beitragen werden, die Elektrifizierungdes Transports anzukurbeln und die Abhängigkeit des Sektors vonfossilen Brennstoffen zu reduzieren. Die Zusammenarbeit wird dieAutonomie von Zügen auf dem nicht-elektrifizierten Teil desSchienennetzes erhöhen. Darüber hinaus wird sie die Bereitstellungvon Hybridantrieben ermöglichen, die mit den neuesten Vorschriftenkonform gehen, damit der Einsatz von Dieselantrieben in Städtenvermieden wird.e-Transport ist eines der am schnellsten wachsendenGeschäftsfelder von Leclanché und ein zentraler Schwerpunktbereich imgesamten Transportsektor, um Schiffe, Busse, Lkw und industrielleGeländeanwendungen anzutreiben, die dazu Leclanchés eigene überlegeneEnergiespeichersysteme nutzen. Partner profitieren von Leclanchésunternehmenseigenen Fertigungskapazitäten für GNMC & LTO-Zellen, demeigenem BMS-Design und der Montage von Modulen und Packs inhochmodernen Werken in der Schweiz und in Deutschland. Die vertikaleIntegration des Unternehmens und insbesondere das Eigentümerrecht ander Zellentechnologie sorgen dafür, dass Leclanché ein gefragterPartner ist, denn das Unternehmen kann Produkte besserkundenspezifisch anpassen, ist reaktionsschneller, verfügt übergrößere Flexibilität und bietet einen ausgezeichneten Kundendienstnach dem Verkauf.Informationen zu LeclanchéLeclanché SA mit Unternehmenssitz in der Schweiz ist ein führenderAnbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die daraufausgelegt sind, unseren Fortschritt in Richtung auf eine Zukunft mitsauberer Energie voranzubringen. Leclanchés Geschichte und Traditionsind in über 100 Jahren Innovation im Bereich Batterien undEnergiespeicherung verwurzelt und das Unternehmen gilt weltweit alsvertrauenswürdiger Anbieter von Energiespeicherlösungen. DieseErfolgsgeschichte in Verbindung mit der Unternehmenskultur fürdeutsche Ingenieursleistung und schweizerische Präzision machtLeclanché kontinuierlich zu einem gefragten Partner fürzukunftsorientierte Vorreiter, etablierte Unternehmen undRegierungen, die positive Veränderungen in der Art und Weise bewirkenwollen, wie Energie auf der ganzen Welt erzeugt, verteilt undkonsumiert wird. Die Energiewende wird hauptsächlich durch Änderungenbei der Führung unserer Stromnetze und durch die Elektrifizierung desTransports angetrieben und diese beiden Endmärkte bilden das Rückgratunserer Strategie und unseres Geschäftsmodells. Leclanché steht imMittelpunkt der Konvergenz der Elektrifizierung von Transport und derÄnderungen im Verteilungsnetzwerk. Leclanché ist weltweit das einzigebörsennotierte reine Energiespeicherunternehmen und in dreiGeschäftseinheiten organisiert: stationäre Speicherlösungen,e-Transport-Lösungen und Spezial-Batteriesysteme. Leclanché ist ander Schweizer Börse gelistet (SIX: LECN).SIX Swiss Exchange: Börsenkürzel LECN | ISIN CH 011 030 311 9HaftungsausschlussDiese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichteteAussagen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Leclanché, dieanhand von Begriffen wie "strategisch", "vorschlagen", "einführen","werden", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "voraussichtlich","bestimmen", "vorbereiten", "Pläne", "schätzt", "würde","potenziell", "entgegensehen", "geschätzt", "Vorschlag" oderähnlichen Formulierungen erkennbar sind. Ferner sind sie erkennbardurch ausdrückliche oder implizite Erörterungen im Hinblick auf denAusbau von Leclanchés Produktionskapazität, die möglichen Anwendungenfür bestehende Produkte oder in Bezug auf potenzielle zukünftigeErträge aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Umsätzeoder Ergebnisse von Leclanché bzw. aus jeglichen seinerGeschäftseinheiten. Leser sollten sich nicht unangemessen auf diesezukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Solche zukunftsgerichtetenAussagen stellen die derzeitigen Ansichten von Leclanché zuzukünftigen Ereignissen dar und sie sind mit bekannten undunbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie weiteren Faktorenverbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnissewesentlich von jedweden zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oderErrungenschaften abweichen, die durch solche Aussagen explizit oderimplizit zum Ausdruck gebracht werden. Es kann nicht garantiertwerden, dass die Produkte von Leclanché bestimmte Umsatzniveauserreichen werden. 