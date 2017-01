Bombardier: Mehr als 700 Mio. Euro binnen zwei Monaten!

Liebe Leser,

Bombardier profitiert weiterhin von einem lukrativen Rahmenvertrag mit der französischen Bahngesellschaft SNCF, der bereits 2006 zustande kam. SNCF orderte weitere 71 Doppeldeckerzüge mit einem Lieferwert von 1,16 Mrd. Euro.

Mehr als 700 Mio. Euro innerhalb von 2 Monaten

Von diesem Geld gehen allerdings „nur“ 373 Mio. Euro an Bombardier. Der übrige Kaufpreis fließt an den Kooperationspartner Alstom. Die neuen Züge werden in der Metropolregion Paris zum Einsatz kommen und ab 2021 in Betrieb gehen.

Die SNCF hatte zuletzt im Dezember 52 Züge des Typs Francilien Electric Multiple Unit beim kanadischen Flugzeug- und Zugbauer bestellt. Diese Züge waren für die Region Île de France gedacht und werden dort bereits ab 2018 verwendet. Das Auftragsvolumen betrug in diesem Fall 348 Mio. Euro. Der seit 2006 gültige Rahmenvertrag sieht eine Lieferung von insgesamt 372 Wagen vor. Davon sind bisher rund 200 Einheiten geliefert worden.

Bombardier wird höchst dankbar für diese Aufträge sein. Denn der Konzern benötigt nach den Problemen 2015 und 2016 dringend Cashflow. Bis spätestens 2018 muss das Unternehmen seine Einnahmesituation in den Griff bekommen und endlich wieder Überschüsse erwirtschaften. Denn dann steht die Rückzahlung eines Kreditvolumens von 1,4 Mrd. Dollar an.

