Bombardier: Dieser Deal ist nun in trocknen Tüchern!

Bombardier Commercial Aircraft gab am Donnerstag bekannt, dass man mit dem in Dublin ansässigen Unternehmen CityJet einen festen Kaufvertrag abgeschlossen habe. Die Vereinbarung umfasst die Lieferung von sechs Maschinen des Typs CRJ900. Zudem enthält der Vertrag eine Option für weitere vier Flugzeuge. CityJet vermietet die Flotte im Wet-Lease-Verfahren an Scandinavian Airlines (SAS).

Ein Verkaufsschlager

Auf Grundlage des Listenpreises der CRJ900-Flugzeuge handelt es sich um ein Auftragsvolumen von etwa 280 Millionen US-Dollar. Sollte CityJet die Option ziehen, wird die Summe auf 467 Millionen Dollar ansteigen.

CityJet hatte vor einiger Zeit die dänische Airline Cimber A/S geschluckt, die sich zuvor im Besitz von SAS befand. Cimber hatte bereits 11 Maschinen vom Typ Bombardier CRJ900 im Betrieb, die alle an SAS verleast wurden. Diese Flugzeuge sollen nun durch die neuen Maschinen ersetzt werden. Von der gesamten CRJ-Reihe, die für Kurz- und Mittelstrecken konzipiert ist, wurden bisher 1.908 Maschinen bei Bombardier bestellt. Die Jets gehören damit zu den Verkaufschlagern des kanadischen Flugzeugbauers.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

