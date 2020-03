Bombardier Aktie: Auch hier Produktionsstopp!

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sind offensichtlich auch bei Bombardier zu spüren. Das kanadische Unternehmen kündigte vorige Woche an, die eigenen Produktionsstädten in den kanadischen Provinzen Quebec und Ontario vorübergehend einzustellen („Temporary Suspension“). Das soll dann bis zum 26. April 2020, 23:59 Uhr der Fall sein. Betroffen sollen sind demnach die Produktionsstädten für Flugzeuge und Eisenbahnen von Bombardier in den genannten kanadischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



