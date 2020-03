Bombardier-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Nach den epochalen Kursgewinnen vom Dienstag hat sich die Erholung an den Märkten auch am Mittwoch fortgesetzt. Der DAX tat sich zwar zunächst schwer und erlebte ein stetes Auf und Ab, am Ende des Tages gab es aber dennoch ein Plus von 1,79 Prozent. Zuvor hatte bereits der japanische Nikkei Index den zweiten Tag in Folge mehr als 7 Prozent hinzugewonnen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung