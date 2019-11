Bombardier Aktie: Strategische Entscheidung!

In den vergangenen Tagen war bei Bombardier ja so einiges los. So teilten die Kanadier zum Beispiel mit, dass sie ihre Geschäftseinheit „Aerostructures“ verkaufen werden. Käufer ist demnach ein Unternehmen namens Spirit AeroSystems Holding, Inc. – und der Kaufpreis soll bei 500 Mio. Dollar liegen. Zudem wird der Käufer Schulden mit übernehmen. Bombardier hingegen will sich auf die zwei Bereiche Züge ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung