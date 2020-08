Bombardier Aktie: Droht ein nächster Abschwung?

Bombardier Aktie: Der Anteilschein ist gefährlich nah an der Unterkante der Range, die sich seit Anfang des Jahres gebildet hat. Damit steigt natürlich auch die Gefahr, dass es zu einem Durchbrechen kommen kann. Sobald die Zone von 0,25 Euro per Tagesschlusskurs unterschritten ist, nimmt dieses negative Szenario Form an. Kurse von 0,16 und 0,11 Euro sind dann schnell erreicht. Die Trendindikatoren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung