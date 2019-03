Bolton verurteilt militärische Unterstützung Russlands für Maduro

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat erneut vehement die militärische Kooperation des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro mit Russland kritisiert.



Die US-Administration verurteile Maduros fortdauernden Gebrauch ausländischer militärischer Kräfte, um sich an der Macht zu halten, erklärte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, am Freitag in Washington. Dazu gehöre die Einfuhr von militärischen Kräften und Ausrüstung aus Russland. Maduro nutze die militärische Unterstützung, um weiter das venezolanische Volk zu unterdrücken.

Bolton warnte internationale Akteure eindringlich davor, Maduros Führung auf militärische Weise zu unterstützen. "Wir werden solche Akte der Provokation als direkte Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit in der Region auffassen", sagte er.

Moskau unterstützt im innenpolitischen Machtkampf in Caracas den venezolanischen Präsidenten Maduro. Dagegen steht Washington auf der Seite des selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte die US-Regierung Russlands Beistand für Maduro und die Entsendung militärischer Kräfte in das Land scharf kritisiert und vage mit Konsequenzen gedroht. Aus dem US-Außenministerium hieß es am Montag, man werde nicht untätig zusehen, wie Russland Spannungen in Venezuela verschärfe. Am Mittwoch forderte auch Trump Russland auf, sich aus Venezuela zurückzuziehen.

Moskau hält bisher ungeachtet der Kritik der USA an der militärischen Zusammenarbeit mit Venezuela fest. Dazu gehört unter anderem der Bau eines Werks für Kalaschnikow-Maschinenpistolen. Am Wochenende waren in Venezuela zwei russische Militärmaschinen mit 99 Soldaten gelandet. Die russische Regierung verweist auf ein Abkommen über die militärische Zusammenarbeit beider Länder. Venezuela gilt als größter Abnehmer russischer Waffen in Lateinamerika./jac/DP/zb