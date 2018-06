Das Bolshoi Theater Moskau bei CineStar - Jetzt Tickets für die neue Kino-Spielzeit 2018/19 sichern

Lübeck (ots) - Am 11. November beginnt im Kino die neueLive-Saison höchster Ballettkunst. Der Vorverkauf für dieVeranstaltungsreihe läuft.Nach den riesigen Erfolgen der letzten acht Jahre steht auch dieSpielzeit 2018/19 des berühmten Moskauer Bolshoi-Balletts wieder aufdem Programm von CineStar - in HD und mit Surround Sound: Insgesamtsieben ausgewählte Live-Übertragungen und Aufzeichnungen aus demBolshoi Theater Moskau werden vom 11. November 2018 bis 19. Mai 2019auf der großen Leinwand gezeigt. Den Auftakt macht dieLive-Übertragung von "La Sylphide" am Sonntag, den 11. November 2018um 16:00 Uhr. Die Karten sind an der Kinokasse und online untercinestar.de erhältlich. An der Kinokasse kann auch die Abo-Karte füralle Veranstaltungen gebucht werden."La Sylphide" ist das älteste heute noch bekannte klassischeBallett und bedeutete seinerzeit zugleich den Durchbruch für denSpitzentanz. Das Luftwesen Sylphide breitet als Waldfee ihre Flügelaus und erscheint der männlichen Hauptfigur James aus dem Nichts alsperfekte, aber unerreichbare Frau. Diese neue Produktion schuf derDäne Johan Kobburg, ehemals weltführender Tänzer in der Rolle desJames.Das Programm der Bolshoi-Saison 2018/19:11.11.2018 um 16:00 Uhr: La Sylphide (Live-Übertragung)02.12.2018 um 16:00 Uhr: Don Quichote (Aufzeichnung)23.12.2018 um 16:00 Uhr: Der Nussknacker (Live-Übertragung)20.01.2019 um 16:00 Uhr: La Bayadère (Live-Übertragung)10.03.2019 um 16:00 Uhr: Dornröschen (Aufzeichnung)07.04.2019 um 17:00 Uhr: Das Goldene Zeitalter (Aufzeichnung)19.05.2019 um 17:00 Uhr: Carmen / Petrushka (Live-Übertragung)CineStar freut sich auf zahlreiche Besucher und wünscht allenGästen eine wundervolle neue Bolshoi-Saison im Kino.Folgende CineStar Kinos zeigen die Saison 2018/2019 auf der großenLeinwand:Augsburg, Bamberg, Berlin (Sony Center, Tegel, Treptow) Bielefeld,Bonn, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Emden, Erfurt,Erlangen, Frankfurt Metropolis, Frankfurt / Oder, Fulda, Gütersloh,Greifswald, Hagen, Ingolstadt, Jena, Konstanz, Leipzig, LübeckStadthalle, Magdeburg, Mainz, Neubrandenburg, Neumünster, Oberhausen,Osnabrück, Rostock Capitol, Saarbrücken, Stralsund,Villingen-Schwenningen, Weimar, Wismar, WolfenbüttelPressekontakt:ZPR GmbHSandra von ZabienskySandra BackhausAn der Alster 85D-20099 HamburgTel.: 040-29 81 35-11/12presse@cinestar.deCineStar-GruppeMühlenbrücke 9D-23552 Lübeckcinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell