Boloro-Authentifizierungsprozess erhält Zertifizierung durch GSMA Mobile Connect

New York (ots/PRNewswire) - Boloros mehrstufiger undMulti-Channel-Authentifizierungsprozess wurde von der GSMA (GlobalAssociation of Mobile Carriers) im Rahmen ihres Programms GSMA MobileConnect zertifiziert. Damit können jetzt weltweite MobilfunkbetreiberZugang zu Boloros Prozess anbieten, der das Internet und dasBetriebssystem umgeht, was ihn ideal für Anmeldungen,Identitätsprüfung und Validierung aller Transaktionen und andererAktivitäten macht, z. B. Online-Banking, eCommerce, Social Media undZugang zu Daten."Der Authentifizierungsprozess von Boloro berührt niemals dasInternet oder das Betriebssystem und vermeidet die Schwachstellen,die allen Lösungen innewohnen, die das Internet und dasBetriebssystem betreffen", so Karl P. Kilb III, CEO von Boloro GlobalLimited. "Der Multi-Channel-Ansatz von Boloro trennt dieAuthentifizierung von der Transaktion, nutzt die sichereSignaltechnik-Ebene des Mobilfunkbetreibers und schafft eine sichere,benutzerfreundliche und sofortige Möglichkeit für die Benutzer, sichund ihre Transaktionen vor der Verarbeitung zu verifizieren, umBetrug zu verhindern."Boloros "Geldautomat-ähnliche Lösung in der Handfläche" istmehrstufig: sie nutzt das physische Handgerät, das ein Benutzerbesitzt und die gespeicherte PIN oder das Passwort, das ein Benutzerkennt. Zudem verfolgt Sie einen Multi-Channel-Ansatz, indem sie dieAuthentifizierung von der Transaktion selbst trennt und das Internetund das Betriebssystem umgeht, was bei anderen Lösungen zur einzigenProblemstelle geworden ist.Sicherheitsexperten erkennen heute, dass das Internet und dasBetriebssystem an sich unsicher sind. Es gibt zahlreiche Lücken undBetrug in Milliarden-Dollar-Höhe, der sich auf Malware zurückzuführensind, die PCs, Mobiltelefone und Webbrowser infizieren, undMan-in-the-Middle-Angriffen, die weit verbreitet sind, sobald eineeinzige Problemstelle vorherrscht. Einmalige Pins und Passwörter(One-Time Password, OTP), deren Versand per SMS erfolgt, werdenroutinemäßig kompromittiert und müssen ersetzt werden. Auchbiometrische Lösungen sind besiegt worden, und wenn sie einmal bloßgestellt worden sind, kann man sich nie wieder wirklich daraufverlassen.Führende Größen in Sachen Identität, darunter Joni Brennan,Präsidentin des Digital ID and Authentication Council of Canada(DIACC), erkennen die Vorteile des Ansatzes von Boloro an. "DIACC iststolz auf unsere innovative Mitgliedschaft, darunter Boloro, daskürzlich auf dem DIACC Industry Day im Rahmen des InternationalIdentity Summit seinen Ansatz vor Influencern aus aller Weltvorgestellt hat", sagte Brennan. Boloro ist Mitglied desDIACC-Expertenkomitees für Innovation.Informationen zu Boloro Global LimitedBoloro lizenziert seinen mehrstufigen und mobilenMulti-Channel-Prozess für Authentifizierungs- und Zahlungsdienste. Erist mit jedem Telefon, einschließlich Smartphones undMultimedia-Mobiltelefonen, kompatibel, ohne dass eine Appheruntergeladen werden muss. Der Prozess ist ideal für dieIdentitätsprüfung und die Validierung von Transaktionen. Der Prozessist weltweit patentiert und für White-Label-Lizenzvergaben undlokales oder Cloud-basiertes Hosting verfügbar. Zu den Kunden gehörenu. a. Regierungen, Banken, Einzelhändler und Social Media. DerProzess entspricht der EU-Datenschutz-Grundverordnung und anderenDatenschutzbestimmungen, indem er Sicherheit bietet, ohne dasspersönliche biometrische Daten erforderlich sind. Boloro GlobalLimited ist ein in New York City ansässiges Unternehmen mit Sitz inDelaware, USA und Tochtergesellschaften in Dubai und Indien. Boloroist assoziiertes Mitglied der GSMA (Global Association of MobileCarriers), die den Prozess von Boloro unter GSMA Mobile Connectzertifiziert hat, sowie Mitglied der FIDO (Fast Identity Online)Alliance und des DIACC (Digital ID & Authentication Council ofCanada), im Rahmen welche es Mitglied des DIACC-Expertenkomitees fürInnovation ist.Pressekontakt:Karl P. Kilb III, CEOBoloro Global LimitedKarl.Kilb@Boloro.comwww.Boloro.comOriginal-Content von: Boloro Global Limited, übermittelt durch news aktuell