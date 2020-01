Bollore: Das wird bald in aller Munde sein!

Am 02.01.2020, 00:21 Uhr notiert die Aktie Bollore an ihrem Heimatmarkt EN Paris mit dem Kurs von 3.89 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Luftfracht und Logistik".

Unser Analystenteam hat Bollore auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Bollore in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Fundamental: Die Aktie von Bollore gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 39,9 insgesamt 63 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Luftfracht und Logistik", der 24,46 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Bollore liegt mit einer Dividendenrendite von 1,54 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Luftfracht und Logistik"-Branche hat einen Wert von 2,9, wodurch sich eine Differenz von -1,36 Prozent zur Bollore-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.