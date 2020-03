Boliviens größte Mine unterbricht Arbeit wegen Coronavirus

LA PAZ (dpa-AFX) - Boliviens San Cristóbal-Mine in Potosí, die über eines der größten Zink-, Blei- und Silbervorkommen der Welt verfügt, hat wegen der verschärften Maßnahmen aufgrund der Covid-19-Pandemie vorübergehend den Betrieb eingestellt.



Dies gab ihr Betreiber Minera San Cristóbal in einer Erklärung "angesichts der Bestimmungen der Regierung und der Sorge um die Gesundheit und das Leben der Arbeitnehmer" am Freitag bekannt.

Minera San Cristóbal ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des japanischen Sumitomo-Konzerns. Die bolivianische Übergangspräsidentin Jeanine Áñez hatte am Mittwoch den Gesundheitsnotstand ausgerufen, der von Donnerstag an bis zum 15. April gelten sollte. Die neuen Einschränkungen sahen vor, die Grenze komplett zu schließen und die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung enorm einzuschränken./mfa/DP/fba