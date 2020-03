Bolivianischer Lithiumexport 2019 auf Null gesunken

LA PAZ (dpa-AFX) - Bolivien hat wegen Preisverfalls sowie der politischen Unruhen in dem Andenstaat im vergangenen Jahr kein Lithium mehr exportiert.



Das berichtete die bolivianische Zeitung "La Razón" am Montag unter Berufung auf den Staatskonzern Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), mit dem das baden-württembergische Unternehmen ACI Systems Alemania GmbH (ACISA) 2018 einen Kooperationsvertrag zur Lithiumgewinnung aus dem Salzsee Uyuni geschlossen hatte. Das "weiße Gold" findet bei der Herstellung von Batterien Verwendung, im Salar de Uyuni lagert mit 5,4 Millionen Tonnen eines der größten Lithium-Vorkommen der Welt.

Den Zahlen zufolge hatte Bolivien 2018 noch 110 Tonnen Lithium ins Ausland verkauft, etwa nach Indien und in die Vereinigten Staaten. Im vergangenen Jahr habe YLB jedoch nur Proben von Lithiumkarbonat an die USA, Spanien, Japan und China geschickt, heißt es in dem Bericht. Der damalige Präsident Evo Morales hatte das Abkommen mit Deutschland Anfang November aufgekündigt.

Morales war Ende des Jahres unter dem Druck des Militärs zurückgetreten und ins Exil gegangen. Die deutsche Botschaft und ACISA in Bolivien versuchen seitdem, den Schaden so gering wie möglich zu halten und das Projekt nach den Wahlen am 3. Mai möglicherweise wieder aufzunehmen. Geplant war von 2022 an eine Förderung von 30 000 bis 40 000 Tonnen Lithium im Jahr, mit Investitionen von bis zu 400 Millionen Euro. Im Departement Potosí, in dem der Salzsee liegt, war es zu Protesten gegen das Projekt gekommen, weil die lokale Bevölkerung nach Ansicht der Demonstranten keinen guten Schnitt gemacht hätte./mfa/DP/fba