Boliden: Upside-Potential nur mit steigenden Metallpreisen?

der Minenbetreiber und Metallproduzent Boliden hat in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres einen soliden Anstieg bei den operativen Ergebnissen verzeichnet. Hauptsächlicher Grund für den Anstieg waren steigenden Metallpreise. Das Segment Minen verzeichnete in den ersten drei Quartalen ein operatives Ergebnis von 4,5 Mrd. SEK – ein Plus von fast 170 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Segment Schmelzerei erzielte 1,97 Mrd. SEK und damit fast 18 % mehr als im Vorjahr. Das Segment Andere wies einen Verlust von 466 Mio. SEK auf, gegenüber 345 Mio. SEK im Vorjahr.

Steigende Metallpreise wird es nicht immer geben

Im Vergleich zum Vorquartal wird jedoch noch deutlicher, dass hier die erhöhten Metallpreise eine große Rolle gespielt haben, denn die Produktion ging in so gut wie allen Segmenten zurück. Im Segment Minen fiel die Produktion zum einen aufgrund von Wartungsarbeiten, zum anderen jedoch auch aufgrund von schlechter Qualität des Gesteins. Im Segment Schmelzerei lag der operative Profit zwar auf der Höhe des zweiten Quartals, allerdings dank geringerer Kosten aufgrund insgesamt verminderter Produktion im Segment Minen sowie ebenfalls aufgrund von Wartungsarbeiten.

Deutliche Produktionssteigerungen erst ab 2020 erwartet

Für die nächsten Jahre wird die Entwicklung der Boliden-Aktie aller Voraussicht nach weiterhin von den Metallpreisen abhängen. Das Unternehmen gab eine langfristig ausgerichtete Strategie im Rahmen des Capital Markets Days im November preis. Boliden betreibt insgesamt sechs große Minen. Davon ist die nach operativem Ergebnis gemessen größte die Grapenberg Mine. Hier, sowie auch in der Boliden Area, dem nach operativem Ergebnis gemessen zweitgrößtem Minenbereich, werden deutliche Produktionssteigerungen erst ab 2020 erwartet.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.