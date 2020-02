Boko Haram tötet Mitarbeiter von Caritas-Partnerorganisation in Kamerun

Freiburg (ots) - Sicherheitslage im Norden des Landes extrem angespannt -Humanitärer Bedarf weiter immensEin Mitarbeiter einer Partnerorganisation von Caritas international ist inNordkamerun von der Terrormiliz Boko Haram getötet worden. Der 27 Jahre alteMahamat Mahamat wurde in der Gemeinde Waza bei einem bewaffneten Überfall vonKämpfern der Gruppe auf ein Geschäft erschossen. Der Sozialarbeiter der lokalenPartnerorganisation Aldepa hatte sich nur zufällig dort aufgehalten. Auch einerseiner Brüder kam bei dem Angriff ums Leben.Caritas international arbeitet in der Region eng mit Fachkräften von Aldepazusammen. Sie unterstützen die lokale Bevölkerung unter anderem dabei,Aktivitäten für Jugendliche durchzuführen und helfen ihr beim Aufbau vonKomitees gegen sexuelle Gewalt. Des Weiteren bieten sie psychosozialeUnterstützungsangebote für die oftmals schwer traumatisierten Menschen an."Wir sind bestürzt über diesen kaltblütigen Mord, den wir auf das Schärfsteverurteilen", sagte Oliver Müller, der Leiter von Caritas international, demHilfswerk des Deutsche Caritasverbandes. Es sei erschütternd, wenn jemand, dersich unter großer persönlicher Gefahr für Betroffene eines Konfliktes einsetze,selbst zum Ziel von Gewalt werde, so Müller.Er appellierte an die internationale Gemeinschaft und die direkt betroffenenLänder, sich stärker um eine Verbesserung der Sicherheitslage zu bemühen."Nichtregierungsorganisationen allein können nicht für Frieden in der Regionsorgen", warnte Müller. Er kündigte Unterstützung für die Familie des Ermordetenan.Im Norden Kameruns wie auch in vielen angrenzenden Regionen kommt es immerwieder zu gewaltsamen Überfällen auf die Zivilbevölkerung. HunderttausendeMenschen befinden sich im Großraum um den Tschadsee auf der Flucht vorbewaffneten Gruppen. Auch im anglophonen Teil Kameruns eskalieren bewaffneteKonflikte. Bereits im November 2018 war der Mitarbeiter einer lokalenPartnerorganisation der Caritas in Nordwestkamerun von Bewaffneten getötetworden.Trotz der schwierigen Sicherheitslage vor Ort werde Caritas international dieHilfe nicht einstellen. "Das sind wir den Menschen vor Ort schuldig. Viele vonihnen sind in der Vergangenheit Opfer sexueller Gewalt geworden und habenoftmals auch Angehörige verloren", erklärte Müller. Der humanitäre Bedarf in derRegion sei nach wie vor immens.Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Diesergehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit mehr als 160 nationalenMitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), HolgerVieth (Durchwahl -514). www.caritas-international.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/67602/4520200OTS: Caritas internationalOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell