Boise Cascade: Nach so langer Zeit …

An der Börse New York notiert die Aktie Boise Cascade am 21.10.2019, 22:01 Uhr, mit dem Kurs von 35.37 USD. Die Aktie der Boise Cascade wird dem Segment "Waldprodukte" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Boise Cascade nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Boise Cascade beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,04 Prozent und liegt mit 0,14 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,89) für diese Aktie. Boise Cascade bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Boise Cascade im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Boise Cascade. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".

3. Fundamental: Boise Cascade ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Papier & Forstprodukte) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 978,09 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 3537 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 26,89 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.