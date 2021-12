Bohrupdate von Norsemont

Quelle: IRW Press

Vancouver, B.C., 6. Dezember 2021 – Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTCQB: NRRSF, FWB: LXZ1) ("Norsemont“ oder das "Unternehmen”) freut sich bekanntzugeben, dass das erste Diamantbohrprogramm in seinem hoch sulfidierten, epithermalen Gold-Silber-Projekt Choquelimpie in Nord-Chile besser voranschreitet als erwartet und bereits die Hälfte der Bohrungen hinter sich gebracht hat. Zwei (2) Bohrgeräte sind in Betrieb und haben bisher acht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung