Bohrtechniktage 2020 mit 71. Deutschen Brunnenbauertagen, Fachtagung BAW Baugrund, Spezialtiefbau und Hoizontalbohrtechnik vom 22. bis 24. April 2020 in Bad Zwischenahn (FOTO)

Bad Zwischenahn (ots) - Nach 3 Jahren sind die Deutschen Brunnenbauertage erneutvom 22. bis 24. April 2020 in Bad Zwischenahn beim Bau-ABC Rostrup zu Gast. Alledrei Jahre finden die Deutschen Brunnenbauertage als Gemeinschaftsveranstaltungder Bundesfachgruppe Brunnenbau, Spezialtiefbau und Geotechnik im Zentralverbanddes Deutschen Baugewerbes (ZDB), der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) und desBau-ABC Rostrup statt.Bohren, Bilden, BegeisternBegleitet werden diese von einer umfangreichen Fachausstellung mit vielenpraktischen Vorführungen. In zunehmendem Maße gestaltet sich die Veranstaltungals Plattform zur Schaffung eines Technik- und Ausbildungsüberblicks mitumfangreichen Möglichkeiten des fachlichen Erfahrungsaustausches zwischenPlanern, Behörden, Herstellern und Anwendern.Die erfolgreiche Kooperation mit der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) findetsomit erneut eine Fortsetzung für neue und interessante praxisnahe Ausführungenauf dem neutralen Schulungsgelände des Bau-ABC Rostrup. Dieses Konzept soll dieVeranstaltungsteilnehmer motivieren keine stringente Trennung von horizontalerund vertikaler Bohrtechnik vorzunehmen und die Sichtweise auf grundlegendeGemeinsamkeiten zu richten. Auch sollen Teilnehmer die Möglichkeiten haben, sichsowohl in den drei Vortragssträngen neuem Grundlagenwissen als auch speziellenThemen wahlweise zuzuwenden. Hauptaugenmerk ist aber immer die direkteVerbindung zwischen Theorie, Vortrag und dazugehöriger praktischer Vorführung imAustausch mit allen Beteiligten. Hierfür stehen umfangreiche Praxisflächen sowieein geotechnisches Labor zur Interpretation von Boden- und Felsproben durchgeotechnische Sachverständige und Fachleute zur Verfügung.Kostenfreie Fachausstellung auf 5.000 m² integriertDie Deutschen Brunnenbauertage bieten den Teilnehmern somit ein umfangreichesTagungsprogramm sowie eine umfassende kostenfreie Fachausstellung mit über 100Fachausstellern und einer Vielzahl von Live-Vorführungen. Der ausgeprägtePraxisbezug steht im Mittelpunkt der Gesamtveranstaltung.Die seit 1950 stattfindenden Deutschen Brunnenbauertage werden von derBundesfachgruppe Brunnenbau, Spezialtiefbau und Geotechnik im Zentralverband desDeutschen Baugewerbes an jährlich wechselnden Orten veranstaltet. Imdreijährigen Turnus finden die Deutschen Brunnenbauertage zusammen mit einerumfangreichen Fachausstellung in Bad Zwischenahn auf dem Gelände des Bau-ABCRostrup statt, dem bundesweiten KompetenzCentrum der deutschen Bauwirtschaft fürBrunnenbau, Spezialtiefbau, Bohrtechnik, Horizontal-Spülbohrtechnik undGeotechnik.Kostenfreie Foyer-VorträgeIn Ergänzung zum Vortragsprogramm finden im Rahmen der Fachausstellung dieFoyer-Vorträge statt. Fachleuten und Unternehmen wird hier die Gelegenheitgegeben, neueste Entwicklungen kurz und prägnant vorzustellen und mit demFachpublikum in Diskussion zu treten. Das Foyer befindet sich innerhalb derFachausstellung in zentraler Lage. Es ist für Besucher ebenfalls kostenfrei.Das Gesamtprogramm wird begleitet von der Mitgliederversammlung derBundesfachgruppe Brunnenbau, Spezialtiefbau und Geotechnik im ZDB und demtraditionellen Ehemaligentreffen aller seit 1983 im Bau-ABC Rostrupausgebildeten Brunnenbauer. Das Rahmenprogramm bietet allen Teilnehmernvielfältige Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch.Pressekontakt:Ludwig HeyengaBau-ABC RostrupTel: 04403 - 9795-14, E-Mail: info@bohrtechniktage.de