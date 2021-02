Bohrprogramm in hochgradigen Bergbaurückständen der Mine Beaver liefert Silbergehalt von im Durchschnitt 79,0 g/t

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Quelle: IRW Press

5. Februar 2021 – Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTCQB: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen" oder „Canada Silver Cobalt") gibt die hochgradigen Silberanalyseergebnisse aus dem kürzlich abgeschlossenen Schallbohrprogramm in der Mine Beaver bekannt. Zusätzlich zu den hochgradigen Silbererzgängen, die in Castles Robinson-Zone dokumentiert werden, beherbergt CCW einige der reichsten Tailings (Bergbaurückstände) im Cobalt Camp, die sowohl auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung