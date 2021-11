BofA: Stuft dieses Schiffbauunternehmen herab!

ÜberblickRonald Epstein stufte die Aktie von(NYSE:HII) von “Buy” auf “Neutral” herab und senkte das Kursziel von $240 auf $215 (was einem Aufwärtspotenzial von 13% entspricht). Der Analyst merkt an, dass ein Großteil des 1 %igen Umsatzwachstums in den Q3-Ergebnissen des Unternehmens auf anorganische Umsätze zurückzuführen ist, die aus der jüngsten Alion-Akquisition stammen, wobei Huntington Ingalls geringere Volumina ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!