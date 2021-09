BofA: Optimistisch für EV-Batterie-Wertschöpfungskette!

Aktien von Elektroautos gehörten in den letzten Jahren zu den heißesten Investments auf dem Markt, da die Investoren einen jahrzehntelangen Boom beim Verkauf von Elektrofahrzeugen erwarten. Der Analyst der Bank of America, Joon-Ho Lee, sagte am Freitag, dass er auch für Aktien, die in der Wertschöpfungskette von Elektrofahrzeugen tätig sind, positiv gestimmt sei.

