"Böttinger trifft" Torsten Sträter, Margarita Broich und Johann König

Köln (ots) -WDR-Moderatorin Bettina Böttinger begibt sich ab dem 25. Novemberdreimal montags auf eine spannende und unterhaltsame Reise durch denWesten. In der Reihe "Böttinger trifft" begegnet sie bekanntenMenschen, die eine enge Beziehung zum WDR-Sendegebiet haben und lerntsie von einer ungewöhnlichen, teilweise ganz privaten Seite kennen.Diesmal trifft Bettina Böttinger den Komiker Torsten Sträter(25.11.), die Schauspielerin Margarita Broich (2.12.) und denGaleristen Johann König (9.12.).Torsten Sträter: Depressionen, Batman und Waltroper Hot SpotsKönnen Depressionen lustig sein? Torsten Sträter sagt "Ja" und weiß,worüber er spricht, war er doch jahrelang selbst von der Krankheitbetroffen. Der Komiker tritt mittlerweile - neben Harald Schmidt -als Schirmherr beim "Patientenkongress Depression für Betroffene undAngehörige" auf. Bettina Böttinger begleitet ihn nicht nur dorthin,sondern auch durch seine Heimatstadt Waltrop. Hier zeigt er ihr seinepersönlichen Hot Spots und spricht über die Liebe zu seiner Heimat.In Bochum löst Bettina Böttinger mit dem Kabarettisten Rätsel ineinem Escape Room und lernt in einem Comicbuchladen dieungewöhnlichen, aber sympathischen Spleens des Batman-Fans TorstenSträter kennen.Johann König: Große Kunst-Karriere trotz schweren SchicksalsJohann König gehört zu den international bedeutendsten Galeristen,die von ihm vertretenen Künstlerinnen und Künstler sind in Museen undSammlungen in der ganzen Welt vertreten. Und das obwohl er durcheinen tragischen Unfall mit knapp zwölf Jahren fast vollständig seinAugenlicht verlor. Es folgten schwere Jahre, unzählige Operationenund der Besuch einer Blindenschule in Marburg. Bettina Böttingerfindet anhand von wichtigen Lebens-Stationen Johann Königs in Köln,Berlin und Marburg heraus, wie es ihm trotz seines schwerenSchicksals gelingen konnte, eine derart erfolgreiche Karriere in derKunstszene hinzulegen. Woher nahm er seine Zuversicht? Und wie gehter heute mit seiner Einschränkung um?Margarita Broich: Westerwald, Bochum und BerlinMargarita Broich ist auf einem Klostergelände in der vermeintlichenIdylle des Westerwaldes aufgewachsen und sagt heute: "Ich möchtelieber unter einer Ampel begraben werden als unter einem Baum." Wiedie Wahl-Berlinerin zu dieser Aussage kommt, erklärt sie BettinaBöttinger während einer gemeinsamen, bewegenden Reise in ihreVergangenheit. Diese Reise führt die Zuschauer*innen unter anderem zueinem Schießstand im Ruhrgebiet. Die "Tatort"-Kommissarin Broichentpuppte sich schon früher als sehr talentierte Schützin - und trittdiesmal zum Vergleich mit Bettina Böttinger an. Die beiden stattenaußerdem dem Schauspielhaus Bochum einen Besuch ab. Hier arbeiteteMargarita Broich einst als Theaterfotografin und lernte den berühmtenDDR-Lyriker Heiner Müller kennen und lieben. Mit ihm ging sie nachBerlin und führte in der geteilten Stadt eine Beziehung über alleGrenzen hinweg.Redaktion: Martina Kaimeier"Böttinger trifft" - Die Folgen im Überblick:Böttinger trifft - Torsten Sträter, 25.11., 22.40 bis 23.10 UhrBöttinger trifft - Margarita Broich, 02.12., 22.55 bis 23.25 UhrBöttinger trifft - Johann König, 09.12., 22.55 bis 23.25 UhrFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationStefanie Schneck0221 220 7125 / stefanie.schneck@wdr.deBesuchen Sie auch die Presselounge: www.presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell