Leipzig (ots) - 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Samstagabendin der Spitze die Live-Übertragung des WM-Kampfes zwischen Dominic Bösel und demSchweden Sven Fornling im MDR-Fernsehen. Mit knapp 22 Prozent Marktanteil wurdeder WM-Kampf im Halbschwergewicht - noch vor allen anderen Sendern im Sendebietdes Mitteldeutschen Rundfunks - am häufigsten eingeschaltet.Der WM-Sieg von Boxer Dominic Bösel zog am Sonnabend die Zuschauer inMitteldeutschland in ihren Bann. Der Kampf zwischen Dominic Bösel und demSchweden Sven Fornling wurde von "Sport im Osten" am 16. November, ab 22.35 Uhr,live im MDR-Fernsehen übertragen. Im zweiten Fight des Abends boxten in der"Messe Arena Halle" die Supermittelgewichtler Stefan Härtel und David Zegarra umdie Inter-Continental-Meisterschaft der WBO.Die Boxnacht im MDR war gleichzeitig auch die Rückkehr von Henry Maske im MDRals Experte für "Sport im Osten". In Halle (Saale) analysierte der "Gentleman"den WM-Kampf im Halbschwergewicht zwischen Dominic Bösel und dem Schweden SvenFornling.Der heute 55 jährige Henry Maske dominierte in den 1990er Jahren den Boxsport.Der Weltmeister und Olympiasieger stand nach seiner Profikarriere jahrelang alsBoxexperte für die ARD Sportschau am Ring. Jetzt kehrte er für "Sport im Osten"im MDR zurück.Für "Sport im Osten" moderierte René Kindermann die Live-Übertragung aus Halle.Eik Galley und Torsten Püschel kommentierten das Geschehen live von vor Ort.