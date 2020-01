Boesch: 100 Jahre Bootsbau aus Leidenschaft - «Century Edition» zum 100-jährigen Firmenjubiläum von Boesch

Kilchberg/ZH (ots) - 2020 feiert die Boesch Motorboote AG ihr 100-jährigesBestehen. Anlässlich dieses Jubiläums können sich Bootsliebhaber auf eineexklusive Spezial-Edition freuen: Mit der limitierten «Century Edition» läutetdas Unternehmen das nächste Jahrhundert ein - und setzt erneut ein Zeichen derExklusivität.Ein im Goldton lackierter V8-Motor von Ilmor Marine sowie von IWC Schaffhausendesignte Instrumente unterstreichen die sportliche Eleganz des Klassikers. Einweiteres Zeichen der Exklusivität sind das Century-Edition-Emblem und dienummerierte Plakette. Die Boote sind auf 20 Stück limitiert und werden nur aufBestellung gefertigt. So können alle Wünsche der Bootsliebhaber berücksichtigtwerden.100-jährige FirmengeschichteIm Jahr 1920 hat Bootsbauer Jakob Boesch den Grundstein für dasFamilienunternehmen gelegt. Seine Leidenschaft für Holzboote wird mittlerweilein der vierten Generation gelebt. So ist Boesch zum Inbegriff leistungsstarker,klassischer Mahagoni-Boote geworden.Technische ErrungenschaftenVom Segelboot über Motorboote bis hin zu Elektrobooten, die bereits zu Ende des19. Jahrhunderts produziert wurden, von Reparaturarbeiten über Einzelfertigungenbis hin zur Serienproduktion - in der hundertjährigen Geschichte kann Boeschviele Erfolge feiern: Kurz vor Beginn des zweiten Weltkrieges entwickelt WalterBoesch die ersten schnellen Motorboote nach dem Prinzip desBoesch-Horizon-Gliding, das auch heute noch angewandt wird. Dank derausgezeichneten Eigenschaften sind Boesch Motorboote bei Wasserski-Sportlernsehr begehrt. So kommen sie als Zugboote im Wasserski mehrfach bei Welt- undEuropa-Meisterschaften zum Einsatz. 1964 leitet die Boesch-Schichtbauweise eineneue Ära im Bootsbau ein. In den 1980ern produziert Boesch klassische,leistungsstarke und sportliche Mahagoniboote. 2005 laufen dann die erstenBoesch-Electric Powerboote mit hoher Motorenleistung vom Stapel. Bootskultur inVollendung ist das Flaggschiff «970 St. Tropez». Seit 2009 zählt es zurBoesch-Flotte. Komplett neu wird zum Jubiläum das Boesch 860 aufgelegt. Eineshaben alle Boote von Boesch gemeinsam: Sie begeistern durch ihre Eleganz undihre aussergewöhnliche und nachhaltige Konstruktion.Limitierte «Century Edition» ab sofort vorbestellbarInteressenten der «Century Edition» wenden sich bitte direkt an die BoeschMotorboote AG - entweder telefonisch unter +41 44 711 75 75, per E-Mail aninfo@boesch-boats.ch oder über das Kontaktformular aufhttps://boesch.swiss/de/century-edition.Pressekontakt:Markus BoeschGeschäftsleitung / Managing DirectorBoesch Motorboote AGSeestrasse 197CH-8802 KilchbergT +41 44 711 75 75F +41 44 711 75 76E m.boesch@boesch-boats.chW www.boesch.swissWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140443/4494661OTS: Boesch Motorboote AGOriginal-Content von: Boesch Motorboote AG, übermittelt durch news aktuell