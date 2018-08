Börsenwert von Apple überspringt Marke von einer Billion Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

New York (awp/reu/dpa) - Apple wird nach Reuters-Daten als erstes Unternehmen der Welt an der Börse mit mehr als einer Billion Dollar bewertet. Die Aktien des iPhone-Anbieters stiegen am Donnerstag um rund 2,7 Prozent auf 207,05 Dollar.

Bei 207,04 Dollar war die Schwelle von einer Billion erreicht. Dies entspricht etwa dem Börsenwert der 10 grössten Schweizer Konzerne im Börsenindex SMI zusammen. Bereits ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten