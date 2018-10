Börsenspiel Trading Masters startet achte Staffel mit vielen Neuerungen (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die Trading Masters gehen in die nächste Runde. Die mittlerweileachte Staffel des beliebten Börsenspiels wartet wieder mit einigenNeuerungen auf, die allesamt in der Tradition der Masters stehen:eine interessante und preisgekrönte Kombination von Börsen-Know-howund -ausbildung auf der einen und dem Wettbewerbscharakter einesSpiels auf der anderen Seite. Ab sofort können sich Teilnehmer aufder Website www.tradingmasters.de registrieren, das Trainingslagerbeginnt am 10. Oktober.Auch in der achten Auflage der Trading Masters steht wieder ihredukativer Teil im Vordergrund. So ist der Wissensbereich vor allemim Sinne einer noch besseren Übersichtlichkeit komplett neu aufgebautworden - er eignet sich jetzt noch besser für Anfänger. Darüberhinaus wird das Börsenspiel diesmal von einem kostenlosenwöchentlichen Magazin im PDF-Format belgeitet, das mit vieleninteressanten Informationen und wichtigen Updates aufwartet. Zudemergänzen einige neue Webinare das bisherige Ausbildungsangebot. Beieinem bleiben sich die Trading-Masters aber treu: Auch diesmal werdenwieder viele der spannenden Webinare von namhaften Referentenbegleitet. Unter den Coaches befinden sich unter anderem RobertHalver von der Baader Bank, Simon Betschinger von Trader Fox,Bastian Galuschka von Börse Go und Buchautor Dr. Raimund Schriek.Da zu einem richtigen Spiel auch ein Gewinner gehört und diesersich auch als solcher fühlen soll, wird der Sieger der Trading Master2018/2019 wieder mit einem besonderen Hauptpreis belohnt: einemMercedes Benz A 180 Kompaktlimousine. Insgesamt gehen an die bestenTeilnehmer Preise im Gesamtwert von 100.000 Euro. Als Hauptsponsorkonnte die Veranstalterin der Trading Masters, die Agenturexcellents, erneut UBS gewinnen, als weitere Sponsoren sind zudem diecomdirect Bank AG und die Börse Frankfurt dabei.Bereits 75.000 Teilnehmer haben die Trading Masters in ihrenbisherigen Staffeln insgesamt ausgebildet. "Es ist beeindruckend, wievielen Menschen wir mittlerweile ein umfangreiches Börsen-Know-howvermitteln konnten - dass es pro Staffel immer noch mehr werden,verdeutlicht aber auch den nach wie vor immensen Bedarf daran",erklärt Metin Simsek von UBS. "Die Idee der Trading Masters,komplexes Wissen und Erfahrung spielerisch zu lehren, ist in dieserForm einzigartig, und das erklärt auch die große Begeisterung daran",fügt Matthias Hach, Vorstand bei der comdirect Bank AG, hinzu. Hachist zum einen Mitglied der Jury und steuert mit seinem Team zumanderen auch Inhalte zum Ausbildungsprogramm bei. Auch SimoneKahnt-Eckner, Vorstand bei Börse Frankfurt Zertfifkate AG, freutsich, dass sie jedes Jahr mit dem Börsenspiel, welches das Spektrumrund um Aktien, Zertifikate und Optionsscheine abbildet,gleichermaßen Neulinge wie Trading Profis begeistern können.Als Testimonial werden die diesjährigen Trading Masters von derFIA-Formel-3-Pilotin Sophia Flörsch begleitet. Der Shooting-Star desMotorsports ist unter anderem in einem Spot mit Metin Simsek von UBSzu sehen. "Sophia verkörpert vieles, was auch für erfolgreicheTeilnehmer der Trading Masters hilfreiche Eigenschaften sind: Sieverbindet Disziplin mit Ausdauer, hat den Willen sich gegenWiderstände durchzusetzen - von denen gibt es an der Börsebekanntlich einige -, ist reaktionsschnell und trifft in derjeweiligen Situation die richtige Entscheidung.", erklärt CarolinSchuberth vom Trading-Masters-Veranstalter excellents.Pressekontakt:Marcella Müller / Trading Masters / excellents GmbHm.mueller@excellents.de09221 699 617 13Original-Content von: excellents GmbH, übermittelt durch news aktuell