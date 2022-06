Der Börsenschluss und die Handelszeiten

Der Börsenschluss ist jener Zeitpunkt, zu dem die Börse den Handel einstellt. Die Handelszeiten beginnen in Deutschland in aller Regel um 9:00 Uhr und das Börsenende an den sogenannten Parkettbörsen ist um 20:00. Nur der elektronische Handel über die Xetra-Börse endet bereits um 17:30. Der letzte vor Schluss festgestellte Kurs ist jener Schlusskurs des einzelnen Handelstages. Die variablen Handelszeiten Die… Hier weiterlesen