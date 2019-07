Börsenradio Marktbericht: überall rote Vorzeichen, SAP drückt den DAX, Bitcoin im Abwärtstrend?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Überall schlechte Stimmung an den Börsen, auch der DAX fällt. Schlusskurs 12.228 Punkte, -0,9 %. Hier war es aber vor allem SAP, was die Kurse drückt. Hintergrund sind enttäuschende Quartalszahlen. Damit ist die DAX-Berichtssaison schlecht gestartet. Schwache Zahlen kamen außerdem von IBM und Netflix. Auch der Bitcoin fällt weiter, was aber auch an einem Hackerangriff in Japan liegt. Eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



